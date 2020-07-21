Историк заявил об украинском происхождении богов

Историк Сергей Поддубный издал книгу, в которой называет богов и пророков предками современных украинцев. Цитаты из его книги опубликовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем Facebook-аккаунте.

«Вторая часть имени библейского Нимрода — род — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая, вначале была "нип", что вместе составляет "нипрод" — Днепровский род», — гласит отрывок произведения.

По мнению историка, украинцами были и Яхве, и Иисус, и даже ветхозаветный пророк Ной: именно на территории страны он и возродил погибший от потопа человеческий род. Поэтому, заявил Поддубный, украинцы молятся в храмах не чужим богам, а своим соотечественникам.

В книге также написано, что древние греки не создавали богатую культуру и свой пантеон богов. Все это они украли у древних украинцев, история которых, по данным ученого, насчитывает порядка трех тысяч лет.

В 2017 году брат бывшего президента Украины, историк Петр Ющенко, утверждал, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке, а Диоген якобы даже советовал использовать его в качестве государственного.