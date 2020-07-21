Фото Макгрегора в обнимку с российской гимнасткой удивило фанатов

Совместное фото ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора и российской гимнастки Каролины Севастьяновой удивило фанатов. Публикация доступна в Instagram спортсменки.

На снимке боец и гимнастка стоят в обнимку. Фото было сделано в Монако. «Это где так совпало?», «Это вы с Конором или его двойник?», «Надеюсь, он сам попросил сфоткаться?» — спросили фанаты в комментариях под снимком. На момент написания заметки под публикацией более 11 тысяч лайков.

Севастьянова завоевала золото в групповом многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м. Также на ее счету две золотые медали на чемпионате Европы в том же году.

Макгрегор заявил об уходе из единоборств 7 июня 2020 года. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — завершал карьеру в ММА, но оба раза менял решение.

Ранее 21 июля ирландец заявил, что собирается в 180-километровый тур на водных велосипедах с княгиней Монако Шарлен. Боец добавил, что княгиня — феноменальная спортсменка.