Макгрегор собрался в путешествие с княгиней Монако

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор собрался в 180-километровый тур на водных велосипедах с княгиней Монако Шарлен. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Спортсмен опубликовал ряд фотографий, где видно, что он проводит время с Шарлен. «Отличный день для гонок на водных велосипедах с принцессой Монако Шарлен», — подписал он. Боец добавил, что княгиня — «феноменальный спортсмен и олимпиец».

Он также рассказал о совместных с княгиней планах. «Мы объединяемся для путешествия на 180 километров в сентябре, чтобы повысить осведомленность в области безопасности на воде. Я не могу дождаться! Благодарю вас за великий день для моей семьи, Ваше Высочество», — заключил ирландец.

A Great day racing the water bikes with Princess Charlene of Monaco. A phenomenal athlete and Olympian, we are teaming up for a 180km voyage in September to raise awareness in water safety. I cannot wait! We will be utilising my training under the McGregor F.A.S.T program to excel on these mounted water bike devices, which are incredibly good! It is like Freedom out there! Thank you for the great day for my family Your Highness. In aid of the Princess Charlene of Monaco foundation ❤️ 🇲🇨 Фото опубликовано @thenotoriousmma

Макгрегор заявил об уходе из единоборств 7 июня 2020 года. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — объявлял о завершении карьеры в ММА. Позже он менял свое решение.

16 июля он необычным образом отреагировал на поздравления с днем рождения со стороны боксера Мэнни Пакьяо. Ирландец намекнул на возможный поединок против филиппинца в полусреднем весе.

Шарлен — супруга Альбера II, князя Монако. Она профессиональная пловчиха, выступала на Олимпийских играх в Сиднее за ЮАР.