Каратист отбился в горах от двух медведей

SBC News: каратист из Японии отбился в горах от двух медведей

Каратист из Японии встретился с двумя бурыми медведями в горах недалеко от города Найоро на острове Хоккайдо и смог отбиться. Об этом сообщает газета CBS News.

Целью поездки 50-летнего мужчины из центральной Японии было полюбоваться на водопад. Когда он наслаждался природой, из кустов появились медведи и стали приближаться к нему. Каратист дважды ударил одного из них ногой по морде, после чего медведи ушли.

В ходе столкновения мужчина получил травму. Как сообщает издание, он подвернул ногу.

Ранее в Таиланде медведь напал на волонтера пожарной службы, когда тот помогал тушить лес. По словам мужчины, в зарослях был густой дым, из-за которого он не заметил, как к нему подбирается животное.