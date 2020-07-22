В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

У всех пациентов была диагностирована пневмония и получены положительные результаты тестов на наличие инфекции. Таким образом число умерших пациентов с коронавирусом в Москве составило 4364 человека.

За все время в Москве выявлено более 235 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 172 тысяч человек вылечились. Всего в России зафиксировано более 789 тысяч случаев COVID-19.

Ранее профессор Сколтеха Георгий Базыкин опроверг теорию распространения коронавируса по России через Москву. По его словам, многие города получали инфекцию напрямую.