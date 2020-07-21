Опровергнуто распространение коронавируса по России через Москву

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин опроверг теорию распространения коронавируса по России через Москву, пишет РИА Новости. Данные ученого основаны на первом исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России.

«Не все заражения происходили сквозь Москву, многие города получали инфекцию напрямую», — объяснил Базыкин. Так, подтверждено прямое попадание вируса в Якутск и Чечню.

По его словам, некоторые случаи позволяют воссоздать полноценную картину распространения вируса. В частности, в прессе обсуждалось, как COVID-19 попал в Якутск через менеджеров энергетической компании, которые ездили в Швейцарию. Это подтверждается исследованием, доказавшим, что в Якутске обнаружены именно швейцарские варианты вируса.

Похожая ситуация произошла и в Чечне. Там распространялись сообщения о местном жителе, который заразился коронавирусом в Саудовской Аравии. «И этот вариант мы видим только в Чечне, а не в Москве и Санкт-Петербурге», — заключил профессор.

Ранее Базыкин заявил, что в России насчитывается более нескольких десятков нулевых пациентов с COVID-19. При этом в стране заметны девять линий распространения вируса, которых нет в других странах.

В России за последние сутки было выявлено 5940 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 777 тысяч. Из них более 553 тысяч выздоровели, свыше 12,4 тысячи скончались. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.