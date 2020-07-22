В Киеве обнаружили подозрительные чемоданы

Станцию метро «Вокзальная» в Киеве закрыли на вход и выход после того, как сотрудники Национальной полиции Украины обнаружили несколько подозрительных чемоданов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сейчас проводится эвакуация пассажиров. Телеканал «112 Украина» передает, что станцию метро закрыли из-за анонимного звонка с сообщением о минировании.

Одновременно бесхозный чемодан был обнаружен на площади Космонавтов в Соломенском районе украинской столицы. Территория оцеплена правоохранителями.

Накануне украинские правоохранители начали массово получать сообщения о минировании в Киеве, Одессе и Харькове. В столице возле станции метро «Минская» нашли подозрительный пакет, он был обезврежен.

21 июля дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался.