«Охотник за головами» описал одну из последних бесед с умершей от рака женой

Ведущий реалити-шоу на американском телевидении Дуэйн Чепмен (Duane Chapman), известный по шоу «Пес — охотник за головами» (Dog the Bounty Hunter), описал одну из последних бесед с его женой Бет, которая умерла около года назад от рака. Его слова приводит Mirror.

Чепмен вспомнил, что под конец потерял надежду на то, что его супруга поправится. Когда врачи вывели Бет из комы, Дуэйн сказал ей: «Ты сможешь увидеть мою маму и своего отца». Женщина в ответ не смогла посмотреть ему в глаза. «Она знала, что я сдался. А я был ее последней надеждой», — поделился ведущий.

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Сейчас Чепмен помолвлен с 51-летней Френси Фрейн (Francie Frane). Он отметил, что с ней готов двигаться дальше. «Новой Бет никогда не будет. И я навсегда сохраню ее в своем сердце», — заключил ведущий.

Дуэйн Чепмен по прозвищу Пес с 2004 года по 2012-й вел программу Dog the Bounty Hunter, в которой показывал, как охотится за преступниками. За годы карьеры Чепмену удалось поймать более десяти тысяч нарушителей закона. В некоторых выпусках вместе с ним появлялась Бет.