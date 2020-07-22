Суеверные рыбаки убили двух охраняемых дельфинов ради амулетов

В Китае несколько суеверных рыбаков поймали и убили двух серых дельфинов, находящихся под защитой государства, ради изготовления амулетов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Подозреваемые в браконьерстве выловили двух морских млекопитающих в ноябре-декабре 2019 года на территории провинции Фуцзянь. Полицейские из береговой охраны утверждают, что рыбаки жестоко убили пойманных дельфинов. В итоге двух рыбаков удалось вычислить и арестовать.

Один из главных подозреваемых по фамилии Чжань изначально утверждал, что животные были уже мертвы, когда рыбаки нашли их. Затем он заявил, что они порезали дельфинов ради мяса.

Однако полицейские узнали о местном поверье, согласно которому зубы этих морских млекопитающих могут защитить людей от злых духов. Чжаня неожиданно спросили об этом во время допроса, и он признался, что солгал об истинных мотивах преступления.

В марте полиция вычислила всех восьмерых рыбаков. Двое из них находятся под арестом, шестеро освобождены под залог. Если суд признает их вину, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Серые дельфины распространены в открытых и прибрежных водах практически по всему миру, кроме западного побережья Африки, северо-востока Южной Америки и полярных морей. Они отличаются от других дельфинов отсутствием клюва.

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