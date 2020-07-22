Смертельно больная россиянка рассказала о 20 годах насилия от приемного отца

Смертельно больная жительница Керчи Екатерина Донцова (имя изменено) рассказала о 20 годах насилия от приемного отца. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, у Донцовой острый лимфобластный лейкоз. После очередного сеанса химиотерапии у девушки сильно поднялась температура, и она испугалась за свою жизнь. Она вспомнила о своем тяжелом детстве и юности и решила заговорить об этом.

Женщина позвонила мужу и рассказала, что приемный отец насиловал ее с четырех лет. Супруг был удивлен, так как, по его словам, у жены были хорошие отношения с отцом. При этом, как пишет Baza, женщина никогда не оставляла с отцом ребенка, утверждая, что тот не умеет обращаться с детьми. Приемная мать Донцовой умерла четыре года назад.

Муж Донцовой обратился в полицию, там начали проверку. В случае подтверждения слов россиянки на ее отца заведут уголовное дело.

5 июля сообщалось, что в детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней и подвергали насилию. Девушка пропала 2 июля, все это время ее искала полиция. В день побега она смогла забежать в стоматологию и попросить помощи у врачей. Она обратилась в Следственный комитет, ведомство начало проверку, возбуждено уголовное дело.