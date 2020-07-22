Мишустин назвал главную цель правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 22 июля.

«Приоритет правительства — борьба с бедностью», — заявил он, выступая с отчетом перед Госдумой об итогах работы кабинета министров.

Также Мишустин представил пять основных принципов своего правительства: «Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, (...) работать совместно, невзирая на ведомственные границы. (...) Результат — важнее формальных процедур и регламентов».

Премьер отметил работу предыдущего кабинета министров, который «в соответствии с задачами, поставленными президентом, создал солидный резерв».

В марте Михаил Мишустин назвал главной целью правительства защиту граждан от финансовой неопределенности.

Мишустин возглавил правительство в середине января. Его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории не было ни одного голоса против. Дмитрий Медведев объявил об отставке после послания президента Федеральному собранию, на котором он анонсировал конституционные изменения.