Студенты-спасатели отправились на помощь пострадавшим от паводка россиянам

Добровольцы всероссийского студенческого корпуса спасателей помогают ликвидировать последствия паводка в Свердловской области. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 22 июля.

20 июля в городе Нижние Серги выпало 120 процентов месячной нормы осадков. В результате выхода рек из берегов затопило улицы, были повреждены опоры линий электропередач, разрушены мосты, пострадали жилые дома.

Добровольцы проводят разведку местности, выполняют работы по расчистке завалов для пропуска воды, просушке и откачке воды из затопленных домов, обустройству временных переправ.

«В ближайшее время вновь ожидаются дожди, и никто не знает, как будет дальше развиваться ситуация. Мы будем оставаться здесь до тех пор, пока будет такая необходимость», — рассказал руководитель группы Евгений Козеев.

Действия активистов координируются МЧС. Кроме того, команда экипирована и оснащена необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

В июне студенты-спасатели помогали в ликвидации наводнения в Подмосковье, а в июле 2019 года добровольцы помогали жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка.