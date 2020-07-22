Трампа обвинили в тысячах жертвах от «вируса Трампа»

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прозвала коронавирус в честь президента страны Дональда Трампа из-за допущенных им ошибок, которые привели к тысячам жертв пандемии. Об этом сообщает CNN.

«Он уже признал, что это не обман, это пандемия, которая уже стала хуже до того, как станет лучше. И фактически это — вирус Трампа», — обвинила спикер нижней палаты парламента. По мнению Пелоси, если бы Трамп несколько месяцев назад призвал носить маски и соблюдать социальную дистанцию, это помогло бы спасти тысячи жизней.

Перед этим Трамп прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране. Президент отметил, что в ближайшем будущем, возможно, все станет еще хуже, однако затем ситуация должна улучшиться. Он также заявил, что в одних регионах страны с эпидемиологическим кризисом справляются лучше, чем в других. Глава государства призвал всех граждан носить маски.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп спас многие жизни во время пандемии COVID-19. По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макиани, несмотря на то что Трамп стал призывать к скорейшему открытию экономики и снятию карантинных мер, именно он спас три-четыре миллиона жизней.

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