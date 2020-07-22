Трамп рассказал о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.

Трамп отметил, что в ближайшем будущем, возможно, все станет еще хуже, однако затем ситуация должна улучшиться. Он также заявил, что в одних регионах страны с эпидемиологическим кризисом справляются лучше, чем в других.

Глава государства призвал всех граждан носить маски. По его словам, средство индивидуальной защиты обладает определенным положительным эффектом, а американцы в данный момент нуждаются во всем, что только могут достать.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп спас миллионы жизней американцев во время пандемии COVID-19. По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макиани, несмотря на то что Трамп стал призывать к скорейшему открытию экономики и снятию карантинных мер, именно он спас 3-4 миллиона жизней.