Реальное число зараженных коронавирусом в США сочли заниженным в несколько раз

Реальное число зараженных коронавирусом в США может превышать официальные цифры в несколько раз. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные специалистов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Исследователи протестировали на наличие коронавируса или антител к нему людей, у которых не было подозрений на заболевание. У многих из них был выявлен вирус, протекающий в той или иной форме. Эксперты пришли к выводу, что в некоторых штатах число больных может быть в 13 раз больше, чем указано в официальной статистике. Так, в штате Миссури к 30 мая было официально зафиксировано 13 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то время как специалисты ЦКПЗ насчитали вплоть до 171 тысячи больных.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп спас миллионы жизней американцев во время пандемии COVID-19. По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макиани, несмотря на то что Трамп стал призывать к скорейшему открытию экономики и снятию карантинных мер, именно он спас 3-4 миллиона жизней.

В американских изданиях неоднократно появлялись сообщения с обвинениями других стран в занижении количества случаев заражения коронавирусом в официальной статистике. Газеты The New York Times и Financial Times в своих материалах утверждали, что в России число умерших пациентов с коронавирусом, предположительно, может быть на 70 процентов выше официальных данных.