Президент США Дональд Трамп признал ошибку в оценке некоторых показателей пандемии коронавируса в эфире телеканала Fox News.

Журналисты телеканала указали американскому лидеру, что он путает показатели смертности и летальности инфекции. Глава Белого дома ранее неоднократно утверждал, будто этот показатель в стране является одним из самых низких в мире.

«Я полагаю, что все совершают ошибки», — сказал Трамп. При этом он напомнил свои слова, сказанные 1 июля, относительно окончания пандемии в ближайшее время. «Я окажусь прав в конечном счете», — заявил он.

17 июля стало известно, что США побили рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки. Тогда было зафиксировано 77,3 тысячи зараженных — больше, чем в какой-либо другой день за все время эпидемии.