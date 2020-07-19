Трамп решил перейти на «телефонные митинги» из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о переходе на «телефонные митинги» вместо обычных собраний на стадионах из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, пока не разрешится ситуация с эпидемией, будет трудно организовать массовые встречи с избирателями. «Так что я провожу телефонные митинги, и мы будем называть их митингами Трампа, но будем делать это по телефону», — рассказал он своим избирателям из штата Висконсин в ходе подобного мероприятия.

Ранее сообщалось, что митинги являлись одним из главных и наиболее эффективных инструментов штаба Трампа по привлечению избирателей на предыдущих выборах, и именно на них делалась ставка и в нынешней избирательной кампании. Однако из-за действующих в стране ограничений, связанных с коронавирусом, американскому лидеру за последние месяцы удалось провести всего несколько публичных мероприятий, часть из которых прошла в закрытом формате и не оправдала надежд.

17 июля стало известно, что США побили рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки. Тогда было зафиксировано 77,3 тысячи зараженных, что выше, чем в какой-либо другой день за все время эпидемии.

Трамп вопреки официальным рекомендациям властей неоднократно появлялся на публичных мероприятиях без защитной маски. За это его неоднократно критиковали как политические оппоненты, так и простые граждане в социальных сетях. Единственный раз он надел маску 12 июля, во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, где проходят лечение в том числе военнослужащие, получившие ранения в зоне боевых действий.