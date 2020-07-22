В европейском городе решили построить квартал для полицейских

В историческом центре Лондона, лондонском Сити, решили построить новый судебно-полицейский комплекс. Заявку на перепланировку района подадут в конце 2020 года, пишет Construction enquirer.

На Флит-стрит исторически находились главные судебные учреждения страны, рядом с которыми жили чиновники и адвокаты. Теперь в квартале хотят построить 18 залов заседаний и современный штаб для полиции города. Также здесь возведут коммерческие объекты, которые помогут привлекать финансирование.

По словам представителя администрации Сити Кэтрин МакГиннесс, Лондону крайне важно сохранить свой статус ведущего европейского и мирового центра юридических услуг. «Мы закладываем фундамент для восстановления нашей экономики», — подчеркнула она.

«Комплекс также поможет трансформировать Флит-стрит, открывая перед нами новые перспективы и создавая общественные пространства. Так мы омолодим "чрезвычайно исторический" район», — отметила МакГиннесс.

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