В европейском городе решили построить квартал для полицейских

В историческом центре Лондона, лондонском Сити, решили построить новый судебно-полицейский комплекс. Заявку на перепланировку района подадут в конце 2020 года, пишет Construction enquirer.
На Флит-стрит исторически находились главные судебные учреждения страны, рядом с которыми жили чиновники и адвокаты. Теперь в квартале хотят построить 18 залов заседаний и современный штаб для полиции города. Также здесь возведут коммерческие объекты, которые помогут привлекать финансирование.
По словам представителя администрации Сити Кэтрин МакГиннесс, Лондону крайне важно сохранить свой статус ведущего европейского и мирового центра юридических услуг. «Мы закладываем фундамент для восстановления нашей экономики», — подчеркнула она.
«Комплекс также поможет трансформировать Флит-стрит, открывая перед нами новые перспективы и создавая общественные пространства. Так мы омолодим "чрезвычайно исторический" район», — отметила МакГиннесс.