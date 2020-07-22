Чемпиона мира по футболу обвинили в сексуальных домогательствах

Чемпиона мира по футболу в составе сборной Испании Давида Вилью обвинили в сексуальных домогательствах. Тред в Twitter запустила девушка под ником Skyler B.

На нападающего пожаловалась девушка, проходившая стажировку в американском клубе «Нью-Йорк Сити». «Вилья трогал меня каждый чертов день, а мои боссы считали, что это смешно. Пребывание в мире спорта приводит меня в ужас. Я изменила всю карьеру из-за этого дерьма. Это разрушило мои мечты», — заявила она.

Вилья и представители «Нью-Йорк Сити» пока не отреагировали на выдвинутые обвинения.

Испанец выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2015 по 2018 год, он стал первым трансфером американского клуба. Также Вилья защищал цвета «Валенсии», «Барселоны» и «Атлетико», выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Испании — в 98 матчах он забил 59 мячей. В 2008-м Вилья стал чемпионом Европы, а два года спустя выиграл мировое первенство.