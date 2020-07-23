Курьеры перенесли автомобиль и спасли застрявшую под ним велосипедистку

Группа курьеров в китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, подняла и перенесла автомобиль, который наехал на велосипедистку. На видео ее спасения обратило внимание издание The Indian Express.

Автомобиль сбил женщину, которая ехала на велосипеде. Инцидент попал в поле зрения нескольких камер наблюдения, размещенных на светофоре. На записи видно, как несколько десятков курьеров поспешили на помощь пострадавшей.

Они подняли машину и перенесли ее. Все это заняло всего 11 секунд. Насколько серьезно пострадала велосипедистка, неизвестно.

Пользователи соцсетей оценили действия курьеров. «Очень впечатлен. Может быть, когда государство деспотично, люди учатся помогать друг другу», — написал один из них. «Это и есть гуманность», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чунцин незнакомец спас людей, которые застряли в пылающем микроавтобусе. Он остановился на аварийной полосе, подбежал к горящему микроавтобусу и ногой выбил его лобовое стекло.