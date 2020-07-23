Китай начал обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

Китай начал обсуждать возобновление авиаособщения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский МИД.

Страны поддерживают связь по вопросу открытия границ, отметили в ведомстве. Пекин готов сотрудничать с Москвой «при условии обеспечения безопасности, мер профилактики и контроля» заболеваемости. Китайская сторона надеется возобновить полеты и «создать более удобные условия для передвижения людей».

С 8 июня иностранные авиакомпании, которые не могли выполнять международные рейсы в Китай, могут раз в неделю прибывать в один из 37 городов страны. При этом перевозчики должны обеспечивать безопасность пассажиров. Если на рейсах не будет зараженных коронавирусом, Пекин разрешит увеличить число полетов в страну.

10 июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что процесс снятия ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти страны будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Кроме того, российским гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы, лечения, а также ухода за родственниками.

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