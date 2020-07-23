Журналистка раскрыла стоимость отдыха в Крыму и назвала его разгильдяйством

Российская журналистка рассказала об отдыхе в Крыму и раскрыла стоимость проживания и питания на полуострове. Репортаж с курорта опубликован на сайте «Московского комсомольца».

По словам спецкора издания Екатерины Сажневой, в самолете по пути в Крым не соблюдалось никаких мер профилактики: хоть пассажиров и предупреждали о необходимости социального дистанцирования, «кресла на борту стояли впритык».

«В Шереметьево перед вылетом на входе измерили температуру, и только. (...) Крым же вообще встретил полным разгильдяйством, пофигизмом и прекрасными лавандовыми полями прямо у выхода из здания аэровокзала, в прошлом году их не было», — отметила журналистка.

Курорты полуострова, по словам Сажневой, переполнены туристами: в июле рост авиабронирований вырос на 16 процентов, а загрузка отелей, согласно данным крымских властей, уже достигла 95-100 процентов. По этой причине люди ищут более бюджетные варианты вроде «снять комнату у хозяйки в Гурзуфе или Судаке», которые «находятся через интернет гораздо быстрее дорогих, раскупленных подчистую».

При этом журналистка отметила, что проживание в отеле обошлось ей самой в восемь тысяч рублей в сутки, и «номера там были забиты до сентября».

«Для взыскательных путешественников, привыкших ежегодно отдыхать в Майами, совсем другие цены и услуги. (...) На начало осени здесь предлагают туры "все включено" — пятизвездочный бутик-отель с полным пансионом, морскими круизами, тренером по йоге (...) при двухместном размещении обойдется в 130 тысяч рублей. Авиаперелет оплачивается отдельно», — добавила спецкор газеты.

Также она рассказала о переполненных ресторанах в Крыму, где можно «наблюдать живую очередь только для того, чтобы занять освободившийся столик».

«Средняя стоимость чека со спиртным возросла до трех тысяч рублей. Дюжина запеченных с пармезаном устриц стоит 1200–1600 рублей, бокал белого вина — от 500, запеченные рапаны и мидии — 350–530 рублей», — отметила Екатерина Сажнева.

Дешевле, по ее словам, приобрести продукты на рынках, где можно найти недорогие свежие фрукты, ягоды и морепродукты.

Ранее стало известно, что россиянам вернут кешбэк от пяти до 15 тысяч рублей за отдых в Крыму. Для получения компенсации поездка должна быть совершена в период «вне высокого летнего сезона» — с 1 октября по 20 декабря 2020 года.

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