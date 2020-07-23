Число заразившихся коронавирусом в США превысило четыре миллиона. Такие данные приводит агентство Reuters.

Миллион человек заразились за последние 16 дней, в среднем каждый час регистрируется 2600 новых случаев. Статистика показывает, что инфекция ускоряется — стране потребовалось 98 дней, чтобы достичь первого миллиона случаев заболевания, 43 дня — 2 миллиона и 27 дней — 3 миллиона.

Ранее сообщалось, что Калифорния стала лидером среди всех штатов по числу заболевших COVID-19, обогнав Нью-Йорк. Помимо этого, в Калифорнии зафиксировано более 7,8 тысячи смертей от вызванных пневмонией COVID-19 осложнений. Отмечается, что на протяжении последней недели число жертв в штате каждый день превышает 90, это рекордные показатели за все время пандемии.

17 июля американские СМИ писали, что Белый дом составил документ, в котором говорится о «красных зонах» COVID-19 — штатах, где в последнее время наблюдаются высокие темпы распространения коронавируса. Однако его не стали публиковать для широкой публики.