Женщина помогла слепому догнать автобус и получила неожиданное вознаграждение

Жительница индийского штата Керала помогла слепому мужчине сесть в автобус и была щедро вознаграждена. Ее поступок запечатлели на видео, которое набрало миллионы просмотров в интернете. Увидев ролик, один из состоятельных бизнесменов из города Триссур подарил женщине новый дом, сообщает NDTV.

Индианка работает в магазине тканей, расположенном в городе Тирувалла. В начале июля, стоя возле входа в лавку, она заметила слепого, не успевшего на автобус. Женщина догнала транспортное средство, попросила водителя остановиться и затем помогла инвалиду забраться внутрь.

Неизвестный снимал все происходившее и впоследствии разместил ролик в одной из социальных сетей. Видео стало популярным, и его просмотрел, в том числе миллиардер Джой Алуккас, глава ювелирной компании Joyalukkas Group. Он навестил женщину в ее съемной квартире, чтобы поблагодарить за доброту, а затем пригласил ее в свой офис в Триссуре. Индианка получила от него неожиданное вознаграждение — новый дом.

«Это был огромный сюрприз, я такого не ожидала. Я заплакала, увидев, как сотни сотрудников компании приветствуют меня», — рассказала женщина.

Ранее в июле сообщалось, что в России инвалидам упростили правила парковки. Гражданам с инвалидностью больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную стоянку. Теперь номера их машин будут заноситься в специальный реестр.

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