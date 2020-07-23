В России прокомментировали нападение на журналистов Первого канала в США

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал нападение полицейских США на съемочную группу Первого канала в Портленде. Его слова приводит РИА Новости.

«Считаем недопустимым намеренные агрессивные действия американских правоохранительных структур против представителей печати», — сказал он. Лукашевич потребовал от американских властей обеспечить надлежащее отношение к журналистам в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ.

Он указал, что на фоне текущего кризиса в организации, когда пост представителя по вопросам свободы СМИ остается незанятым, на странах-участницах лежит особая ответственность за обеспечение прав репортеров.

22 июля стало известно, что российские журналисты, освещавшие протесты в Портленде, подверглись атаке полицейских. Как рассказали в пресс-службе Первого канала, съемочная группа журналистки Юлии Ольховской «оказалась на пути у людей в камуфляже», которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась.

Журналисты освещали протесты, которые продолжаются в Портленде около полутора месяцев. Митинги начались на фоне массовых беспорядков в городах США из-за чернокожего американца Джорджа Флойда, умершего после грубого аресте полицией. Известно, что для разгона протестующих в Портленде были задействованы сотрудники федеральных силовых ведомств.