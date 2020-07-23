Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики

Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.

«В 1940 году Советский Союз принудительно и незаконно аннексировал Эстонию, Латвию и Литву. В течение пяти десятилетий советской оккупации Соединенные Штаты не переставали признавать суверенитет стран Балтии и отстаивать их свободу», — цитирует Помпео пресс-служба Госдепартамента.

В своем обращении госсекретарь США заявил, что Америка и по сей день верна принципам суверенитета, сформулированным в декларации Уэллеса, подписанной в 1940 году. Он также подчеркнул, что дружба США с тремя странами Балтии укрепилась «после их освобождения в 1991 году благодаря общим демократическим ценностям и альянсу НАТО».

Ранее Россию обвинили в попытках переписать историю. Совместное заявление глав внешнеполитических ведомств США, Литвы, Латвии и Эстонии ознаменовало 80-ю годовщину декларации тогдашнего госсекретаря США Бенджамина Самнера Уэллеса, согласно которой Соединенные Штаты отказались признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР.

Еще в советское время в Европе осудили действия Советского Союза по отношению к прибалтийским государствам в 1939-1940 годах и охарактеризовали их как оккупацию. Официальный Брюссель и нынешние власти трех стран продолжают придерживаться этой точки зрения.