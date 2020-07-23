Женщина упала со скутера и застряла головой в заборе

Жительница китайского города Байсэ, Гуанс-Чжуанский автономный район, упала со скутера и застряла головой между прутьями металлического забора. Об этом сообщает сайт South Florida Times.

15 июля женщина, которую позже идентифицировали как Лу, ехала на скутере и решила срезать дорогу через переулок. В результате она попала на незнакомую улицу и, спускаясь с горки, упала со скутера.

При падении мотоциклетный шлем слетел у нее с головы, так как она плохо застегнула его при посадке на скутер. Женщина застряла головой в заборе, и металлический провод порезал ей лицо.

Спасатели освободили Лу и отвезли ее в больницу. Она получила не опасные для жизни травмы.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чунцин металлический прут пронзил 52-летнего мужчину, который лез через забор. Он успел перебросить через него одну ногу, но поскользнулся и сел на один из прутьев.