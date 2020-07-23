Чемпион мира по футболу отреагировал на обвинение в домогательствах

Бывший нападающий «Нью-Йорк Сити» и сборной Испании Давид Вилья отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах, якобы имевших место в 2018 году. Об этом сообщает Yahoo! Sports.

Чемпион мира по футболу подчеркнул, что обвинения в его адрес — выдумка. «Я прошу СМИ и окружающих уважать мои права и соблюдать презумпцию невиновности», — добавил испанец в своем обращении. Также стало известно, что американский клуб запустил внутреннее расследование по данному вопросу.

22 июля пользователи обратили внимание на публикацию некой Skyler B. Девушка рассказала о своей работе в «Нью-Йорк-Сити» в качестве интерна, где она якобы неоднократно подвергалась домогательствах со стороны Вильи. Она написала о постоянных прикосновениях и попустительстве руководства, которое было в курсе поведения футболиста.

Вилья выступал в «Нью-Йорк Сити» с 2014 по 2018 год. Он известен по игре за «Атлетико Мадрид», «Барселону» и «Валенсию». В составе сборной Испании Вилья завоевал золото чемпионата мира в 2010 году. Также испанец — чемпион Европы-2008.