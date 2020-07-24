Отказ азиатской страны от карантина не спас экономику от краха

ВВП Южной Кореи снизился на 3,3 процента во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в первом квартале экономика страны сократилась на 1,3 процента, сообщает Банк Кореи.

Снижение ВВП два квартала подряд означает техническую рецессию, азиатская страна вошла в нее впервые за 17 лет. Несмотря на то что Южная Корея отказалась вводить общенациональный карантин, это не спасло экономику от краха. В годовом выражении спад экономики составил 2,9 процента, это самое большое сокращение с 1998 года.

Южная Корея зависит от экспорта, это показатель в минувшем квартале рухнул на максимальные с 1963 года 16,6 процента, импорт сократился на 7,4 процента. Однако потребительские расходы выросли на 1,4 процента. В стране во время пандемии большинство компаний продолжали работать, а ограничений на передвижения для людей без диагностированного коронавируса не было.

Швеция — еще одна страна, которая решила не вводить карантин. Экономисты, опрошенные Bloomberg, заявили, что такой подход не принес стране явной пользы. Ежемесячные данные по ВВП и ежедневные данные по индексам показывают медленное восстановление экономического роста.

В июле стало известно, что китайская экономика первой в мире начала рост после пандемии коронавируса. ВВП страны увеличился на 3,2 процента во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.