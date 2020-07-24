США назвали условие для возобновления полетов с Россией

Полеты между Россией и США могут возобновиться в любой момент при условии уведомления американских властей за месяц до начала восстановления авиасообщения. Такое условие назвал ТАСС официальный представитель американского Минтранса.

«Министерство транспорта США не предпринимало никаких действий, направленных на ограничение деятельности российских авиаперевозчиков», — указали в ведомстве. В связи с этим, согласно американскому законодательству, российским перевозчикам необходимо лишь прислать график перелетов по меньшей мере за 30 дней.

Кроме того, ранее исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, пояснил, что решения о возобновлении регулярного авиационного сообщения между Россией и США будут принимать сами перевозчики. При этом американские власти на данный момент оценивают перспективы отмены ранее введенных запретов на пересечение границы.

10 июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что процесс снятия ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти страны будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением COVID-19 в конце марта. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. 8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж, но исключительно с целью работы, учебы, лечения или ухода за родственниками.