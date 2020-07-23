Кремль призвал планировать отдых в России

Планировать отдых граждане могут пока только в пределах России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 23 июля.

По его словам, контакты по открытию границ идут, но конкретных решений пока нет. «Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности», — сказал он.

Ранее в четверг стало известно, что Китай начал обсуждать возобновление авиасообщения с Россией. Пекин заявил о готовности сотрудничать с Москвой «при условии обеспечения безопасности, мер профилактики и контроля» в условиях пандемии.

15 июля Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за распространения коронавируса. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.