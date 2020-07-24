«Барселона» устроит распродажу

Руководство «Барселоны» намерено устроить распродажу игроков в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, сине-гранатовые хотят продать 12 футболистов. Среди них: вратарь Нето, защитники Нелсон Семеду, Самуэль Юмтити и Хуниор Фирпо, полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, а также нападающие Мартин Брайтвайт и Усман Дембеле. В список также вошли игроки, в настоящее время выступающие за другие команды на правах аренды: защитник Жан-Клер Тодибо и хавбеки Карлес Аленья, Рафинья Алькантара и Филиппе Коутиньо.

Отмечается, что продажа игроков принесет «Барселоне» дополнительные средства. Главный тренер команды Кике Сетьен одобрил решение руководства.

В июне сообщалось, что Сетьен утратил доверие игроков. Судьба наставника сине-гранатовых должна решиться в ближайшее время.

По итогам прошедшего сезона «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Победителем турнира стал мадридский «Реал».