Тренер «Барселоны» отреагировал на информацию об утрате доверия футболистов

Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен отреагировал на информацию об утрате доверия большинства футболистов клуба. Его слова приводит AS.

«В каждой команде есть своя иерархия, которая развивается сезон за сезоном. Игроки не пытались мне помешать, наоборот. Я не из тех тренеров, кто пытается что-то навязать», — заявил Сетьен. Он добавил, что находится в хороших отношениях с капитаном команды Лионелем Месси и не знает о его намерениях уйти от каталонцев.

3 июля стало известно, что Месси приостановил переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Отмечалось, что футболист устал от атмосферы, царящей в клубе. Он может перейти в английский «Манчестер Сити».

До этого сообщалось, что Сетьен утратил доверие игроков. Судьба наставника сине-гранатовых решится по итогам чемпионата Испании. «Барселона» занимает вторую строчку, отставая от мадридского «Реала» на четыре очка.

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