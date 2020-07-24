В Италии раскрыли сеть по заключению фиктивных браков для легализации мигрантов

В итальянском Ливорно финансовая гвардия раскрыла сеть организаторов фиктивных браков, что позволяло мигрантам получить вид на жительство и законно оставаться в стране. Об этом сообщает la Repubblica.

Согласно информации издания, правоохранители поймали 56 человек, включая итальянцев, выходцев из Северной Африки и Южной Америки. Лидером преступников по легализации мигрантов оказался гражданин Доминиканской республики. Всего за пять лет он расписал 24 пары, получив за это до 200 тысяч евро. Отмечается, что самым ярким примером условности заключенных браков стал случай, когда некий итальянец захотел расторгнуть супружество, но не смог вспомнить даже имя второй половинки.

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В 2019 году стало известно, что представители ЛГБТ-сообщества в Великобритании все чаще страдают от насильственных и фиктивных браков с противоположным полом. Это происходит в том числе из-за требования гетеросексуального партнерства со стороны общества в разных культурах или желания «вылечить» их таким образом.