«Русал» перевел КрАЗ на новейшую технологию «ЭкоСодерберг»

Один из крупнейших в мире производителей алюминия компания «Русал» объявил о полном переходе Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) на технологию «Экологический Содерберг». Об этом говорится в сообщении алюминиевого холдинга.

Благодаря проведенной модернизации на технологию «Экологический Содерберг» были переведены 1954 электролизера. Инвестиции в проект только на этом этапе экологической модернизации завода составили 74 миллионов долларов. В целом с 2004 по 2019 годы затраты на реализацию природоохранных мероприятий на КрАЗе составили более 390 миллионов долларов.

Технология «Экологический Содерберг» была разработана Инженерно-технологическим центром «Русала» и вошла в Справочник наилучших доступных технологий, утвержденный приказом Росстандарта, раздел «Производство алюминия». По заключению экспертов, на сегодняшний день «ЭкоСодерберг» является одной из наиболее эффективных экологических технологий в алюминиевой промышленности.

Благодаря усовершенствованной конструкции системы газоудаления, которая обеспечивает высокую герметичность, и использованию оптимизированного состава анодной массы технология «Экологический Содерберг» позволяет существенно сократить выбросы, в том числе смолистых веществ. На втором этапе экологической модернизации КрАЗа с 2011 до 2020 годы суммарные выбросы завода снизились на 13,7 процента, гидрофторида — на 30 процентов.

«Внедрение «Экологического Содерберга» — один из ключевых проектов модернизации компании. В настоящее время, помимо КрАЗа, технология тиражируется и на другие заводы РУСАЛа: БрАЗ, ИркАЗ, НкАЗ, ВгАЗ. Суммарно в этом году на пяти алюминиевых предприятиях мы должны перевести на новую технологию более 400 электролизеров. Благодаря системе газоочисток, увеличению герметизации нам удается достигать эффективности улавливания фторидов более 99 процентов, бенз(а)пирена — 99,5 процента, оксида серы — не менее 96,5 процента. Следующим этапом модернизации станут электролизеры с инертными анодами», – отметил генеральный директор «Русала» Евгений Никитин.

Комплексная экологическая программа на КраЗе стартовала в 2004 году и велась в два этапа. В рамках первого на предприятии строились и вводились в эксплуатацию новые газоочистные комплексы, устанавливалась автоматизированная система управления технологическим процессом, внедрялась технология «сухого» анода. Вторым этапом на заводе начали внедрять наилучшие доступные технологии. В частности, переводить электролизеры КрАЗа на «Экологический Содерберг».

Результатом 16-летней работы стало снижение выбросов предприятия на 38 процентов, фторидов — на 76 процентов. Если сравнивать выбросы, которые были в городе от алюминиевого завода в 1980 году, то они снижены в 4,5 раза.

