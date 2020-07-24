Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости в пятницу, 24 июля.

«Мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни», — сказал министр.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса. По ее словам, ограничения придется вернуть, если люди не будут соблюдать физическую дистанцию и другие правила безопасности. «Если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», — сказала представитель ВОЗ.