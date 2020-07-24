Норвежская лыжница пожаловалась на лишившую ее призовых россиянку

Норвежская лыжница Мартине Эк Хаген пожаловалась на лишившую ее призовых россиянку Юлию Чекалеву. Ее слова приводит Dagbladet.

Эк Хаген вспомнила, как Чекалева победила на этапе Кубка мира в Рыбинске в 2015 году, а затем в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество. «Я так и не получила призовые за победу. Это грустно. Деньги не самое главное для спортсменов, но призовые много значат. Чекалева лишилась медали, но у нее остались деньги», — посетовала она.

Спортсменка добавила, что была ошеломлена, когда узнала о допинге россиянки. «Хорошо, что нарушивших правила спортсменов ловят, хоть это и занимает много времен», — подытожила Хаген.

Результаты Чекалевой, начиная с Олимпийских игр 2014 года, были аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил. Победа на этапе Кубка мира в Рыбинске перешла к Эк Хаген. Лучшим достижением норвежки в общем зачете Кубка мира является 47-е место в сезоне 2011/2012.