Соседи рассказали об отношениях убитой перед свадьбой москвички с женихом

Найденная убитой в своей квартире в Москве девушка, свадьба которой должна была состояться в начале августа, хорошо ладила со своим женихом. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали соседи погибшей.

«Ходили, как два голубка», — охарактеризовали отношения пары соседи. По их словам, они постоянно ходили за руки и сидели на скамейке во дворе, глядя друг на друга влюбленными глазами.

Молодой человек москвички — главный подозреваемый. После смерти девушки он не выходит на связь. Как отмечают соседи, он не употреблял спиртного, не стоял на учете в психдиспансере. Последние три месяца молодые люди проживали совместно. 8 августа они должны были пожениться.

Причину, по которой юноша мог совершить убийство, соседи видят одну — его «переклинило». Камеры, установленные в подъезде многоквартирного дома, зафиксировали ссору пары, которая произошла накануне смерти девушки. Молодой человек даже ударил свою возлюбленную, однако та не отреагировала и отправилась с ним домой.

Ранее сообщалось, что свидетельства ссоры молодых людей зафиксированы и в их переписке. У пары были постоянные конфликты, в которых погибшая то просила не звонить и не писать ей, то прощала юношу и предлагала начать все сначала.

21 июля тело избитой 27-летней невесты обнаружила мать жениха. С момента смерти женщины прошло двое суток. Соседи отметили, что москвичка была голой привязана к кровати. На окровавленном теле было множество телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».