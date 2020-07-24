Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Доходы в бюджет российских регионов сократились на 26 процентов (546 миллиардов рублей) за месяц ограничений по сравнению с прошлым годом. У Пермского края, Астраханской области и Ямало-Ненецкого автономного округа неналоговые поступления упали больше всего — на 52 процента. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства НКР.

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Аналитики назвали среди наиболее финансово пострадавших также Красноярский край и Республику Коми. Доходы в этих регионах сократились на 51 и 45 процентов соответственно.

В 82 регионах поступления от НДФЛ снизились на 91 миллиард рублей (17 процентов), а 71 субъект суммарно недополучил 292 миллиарда рублей (33 процента) от налога на прибыль. В исследовании отмечается, что значительно выросла зависимость региональных бюджетов от федеральной поддержки по итогам первых пяти месяцев этого года.

Федеральный центр направил пострадавшим от коронавируса регионам триллион рублей, это на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики предупредили, что в случае второй волны коронавируса готовность федерального центра предоставлять поддержку регионам может снизиться.

Почти половина (47 процентов) жителей крупных городов России считают, что вторая волна наступит до конца года. Около 38 процентов уже начали копить деньги на случай повторного режима самоизоляции.