17-летняя футболистка заболела коронавирусом и умерла

Филиппинская футболистка Алиана Батиста заболела коронавирусом и умерла. Об этом сообщает Rappler.

На протяжении нескольких месяцев у спортсменки развивался острый рассеянный энцефаломиелит. Болезнь осложнилась после заражения Батисты COVID-19, что и привело к смерти футболистки. Девушка скончалась в среду 22 июля, ей было 17 лет.

Батиста — сестра футболистки сборной Филиппин Марти Батисты. Она выступала на позиции защитника в команде колледжа Мириама и должна была попасть в «Атенео Леди Иглз».

В мае боливийский футболист Дейберт Гузман умер от коронавируса в возрасте 25 лет. Смерть спортсмена стала первым случаем в боливийском футболе. Игрок представлял «Университарио Дель Бени», клуб одного из низших дивизионов чемпионата страны.