Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста вывели из комы

Зараженный коронавирусом полузащитник французского «Монпелье» Жуниор Самбия выведен из состояния искусственной комы. Об этом рассказал агент футболиста Фредерик Герра, сообщается в Twitter RTL France.

По словам представителя игрока, спортсмена сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, но французу еще предстоит долгое лечение.

Самбия был госпитализирован с симптомами коронавируса 20 апреля, спустя четыре дня игрок оказался в реанимации, а затем спортсмена ввели в состояние искусственной комы.

23-летний полузащитник выступает за «Монпелье» с 2017 года. Всего он провел за команду 66 матчей и забил три мяча.

На данный момент число зафиксированных случаев заражения коронавирусом во Франции составляет более 159 тысяч. Всего в стране более 22 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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