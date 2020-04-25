Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста ввели в кому

Врачи поместили 23-летнего полузащитника «Монпелье» Джуниора Самбиа в состояние медикаментозной комы. Об этом сообщает The Sun.

Медики приняли такое решение после того, как состояние футболиста резко ухудшилось. 24 апреля стало известно, что хавбек поступил в отделение интенсивной терапии. Самбия был госпитализирован еще 20 апреля. Тест игрока на коронавирус оказался положительным.

Самбиа выступает за «Монпелье» с 2017 года. В его активе три гола в 66 матчах за клуб.

В марте тренер любительского клуба «Атлетико Портанде Альта» Франсиско Гарсия скончался в 21 год из-за коронавируса. У Гарсии было выявлено онкологическое заболевание, однако он умер после того, как сдал положительный тест на COVID-19.

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