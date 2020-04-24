23-летний футболист попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Французский клуб «Монпелье» на своем сайте объявил, что один из игроков команды был госпитализирован из-за коронавируса.

По информации L`Equipe, в больницу попал полузащитник «Монпелье» Джуниор Самбиа. 23-летний хавбек был госпитализирован 20 апреля вследствие проблем с пищеварением и дыханием, через три из-за ухудшения состояния он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Самбиа выступает за «Монпелье» с 2017 года. Всего он провел за команду 66 матчей и забил три мяча.

В марте тренер любительского футбольного клуба «Атлетико Портанде Альта» Франсиско Гарсия умер в 21 год из-за коронавируса. У Гарсии было выявлено онкологическое заболевание, однако он скончался после того, как сдал положительный тест на COVID-19.

На данный момент число зафиксированных случаев заражения коронавирусом во Франции составляет более 159 тысяч. Всего в стране более 21 тысячи человек скончались в результате пандемии.

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