Розничные продажи топлива «Роснефти» в Хабаровском крае выросли на 24 процента

«Роснефть» за два года на 24 процента увеличила объем реализации моторного топлива потребителям Хабаровского края через свое дочернее предприятие «РН-Востокнефтепродукт». Об этом говорится в сообщении НК. За этот же период объемы оптовой реализации выросли на 37 процентов.

Развитию топливного рынка края «Роснефть» уделяет приоритетное внимание. Для повышения эффективности продуктообеспечения компания проводит модернизацию собственной нефтебазовой инфраструктуры. В 2019 году компания завершила комплексную реконструкцию Хабаровской нефтебазы, и этот проект стал первым в области в сфере цифровизации крупного объекта нефтепродуктообеспечения.

В результате масштабной реконструкции нефтебазы объем резервуарного парка ключевого для региона объекта топливообеспечения был увеличен более чем в 2 раза, до 4 тысяч кубометров (построено 10 новых резервуаров РВС-400), построены железнодорожная эстакада и подъездные железнодорожные пути, насосная для перекачки нефтепродуктов, площадки налива нефтепродуктов в бензовозы, химико-аналитическая лаборатория, современные очистные сооружения и система коммуникаций.

Эксплуатация собственной Хабаровской нефтебазы позволила отказаться от перевалки нефтепродуктов через сторонние нефтебазы для снабжения розничной сети в Хабаровском крае и Еврейской АО и обеспечить гарантии высокого качества реализуемых нефтепродуктов.

Также компания сообщила, что за последние три года Комсомольский НПЗ, являющийся основным поставщиком нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока, нарастил выпуск нефтепродуктов на 12 процентов. По итогам 2019 года объем производства составил более 7 миллионов тонн. Завод выпускает моторные топлива высшего экологического класса - «Евро 5», а также высокоэкологичное судовое топливо RMLS-40.

Этот завод также реализует комплексную программу модернизации производства, направленную на повышение глубины переработки, выхода светлых нефтепродуктов, а также объемов выпуска качественных моторных топлив.

В рамках реализации этой программы, Комсомольский НПЗ начал завершающий этап строительства комплекса гидрокрекинга с интегрированной гидроочисткой дизельного топлива мощностью 3,65 миллиона тонн в год. Завершение проекта намечено на 2023 год. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит получать дополнительные объемы дизельного топлива с низким содержанием серы. Глубина переработки нефти на КНПЗ увеличится до 92 процентов.

Кроме того, Комсомольский НПЗ в четвертый раз стал победителем конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую социально-ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году, в номинации «Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников».

На протяжении многих лет КНПЗ является одним из самых привлекательных работодателей Хабаровского края, подтверждая высокий статус стабильно развивающегося производства.

В городе Комсомольск-на-Амуре Комсомольский НПЗ в этом году помог школам олимпийского резерва обновить спортобъекты. Предприятие отремонтировало спортивный зал на стадионе «Строитель», а также продолжает ремонтировать лыжную базу «Снежинка». Уже 10 лет «Роснефть» занимается благотворительностью в реабилитационном центре города для детей и подростков с ограниченными возможностями. Это единственная подобная организация в Хабаровском крае. На полученные средства центр сделал капремонт в специальном бассейне, отремонтировал и оборудовал игровую комнату, специальную игровую площадку, сенсорный кабинет, комнату Монтессори и водолечебницу.

