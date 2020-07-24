Морской котик выпрыгнул прямо перед рылом акулы и спасся от ее зубов

Капский морской котик вблизи побережья города Мосселбай в Южно-Африканской Республике столкнулся с акулой и в последний момент спасся от ее зубов. На ролик с животными обратил внимание портал Yahoo News.

В среду, 22 июля, очевидцы сняли на видео, как морской котик выпрыгивает из океана прямо перед рылом акулы, которая появилась из воды вслед за ним. Увидев акулу, автор видео и находившиеся рядом с ним люди закричали от шока.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах ЮАР четырехметровая белая акула, также известная как акула-людоед, за 50 минут расправилась с десятиметровым китом. Хищная рыба вцепилась в хвост противника, задев жизненно важную артерию, после чего утянула его под воду.