Четырехметровая акула-людоед за 50 минут расправилась с десятиметровым китом

В прибрежных водах ЮАР четырехметровая белая акула, также известная как акула-людоед, за 50 минут расправилась с десятиметровым китом. Об этом сообщает издание The Times.

Морской биолог Райан Джонсон (Ryan Johnson) запечатлел с помощью дрона, как большая белая акула убила кита. По его словам, хищная рыба вцепилась в хвост противника, задев жизненно важную артерию, после чего утянула его под воду. Предположительно, в битве участвовала акула по кличке Хелен, которая была выловлена в 2013 году в рамках исследований.

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«Акула, вне всяких сомнений, придерживалась стратегии; она будто точно знала, что нужно делать, — рассказал Джонсон. — Первый удар был нанесет по китовому хвосту. (…) Ей удалось прокусить ему вену, поэтому тут же потекла кровь». После первого нападения акула выждала полчаса, пока кит ослабеет от потери крови. Затем хищник снова пошел в атаку. На этот раз он подплыл к млекопитающему с головы и погрузил его под воду, чтобы утопить.

В итоге акула одержала победу над китом, который в несколько раз превышал ее в размерах. «Казалось, Хелен была хорошо проинформирована, как нужно себя вести. Это натолкнуло меня на мысль, что она опытная убийца китов, которая руководствовалась инстинктами или понимала, что ее добыча слаба», — отметил биолог.

Большая белая акула (акула-людоед) — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В марте стало известно, что биологи зафиксировали первый случай нападения акул-людоедов на горбатого кита. Инцидент произошел в 2017 году у берегов Африки недалеко от южноафриканского города Мосселбай. Семиметрового горбатого кита, запутавшегося в рыболовных снастях, заметили с исследовательского судна.

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