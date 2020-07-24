В России произошел пожар на питающей целый город ТЭЦ

В Оренбурге загорелась Сакмарская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), которая питает электроэнергией весь город, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
По информации агенства, загорелся кабель протяженностью 300 погонных метров. На момент написания заметки пожар локализовали на площади 100 погонных метров. «Угроза распространения пожара отсутствует», — сообщили в МЧС.
В прошлом году три взрыва прогремели в цехе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске (Нижегородская область). Площадь разрушений составила 800 квадратных метров. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за технологических нарушений при производстве тротила. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».