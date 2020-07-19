В российском регионе горящую свалку начали тушить глиной

Пожарные приступили к ликвидации возгорания на несанкционированной свалке в Ингушетии. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Минприроды Ингушетии.

⁣⚡⚡⚡⁣В Карабулаке снова возгорелась несанкционированная свалка.⠀ ⠀ ⠀ И.о. министра Магомед Евлоев и Начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев находятся сейчас на месте происшествия.⠀ ⠀ ⠀ 🔥Возгорание уже тушат силами пожарной охраны и муниципального ЖКХ. Причины возникновения пожара устанавливаются. ⠀ Сейчас главная задача - как можно быстрее потушить огонь. Для этого принимаются все необходимые меры. #карабулак #огонь #пожар #свалка #ингушетия #минприродыингушетии #экология #природа ⠀ Фото опубликовано @minprirody_ingushetii

Площадь свалки составляет около трех гектаров. Для тушения силы пожарной охраны используют глину.

Председатель Правительства Ингушетии Владимир Сластенин держит ситуацию с ликвидацией пожара на личном контроле. На место происшествия прибыли представители местных властей.

Ранее поступили сообщения о том, что спасатели не смогли за шесть суток потушить лесные пожары и ликвидировать очаги возгорания на территории зоны отчуждения и обязательного отселения в Чернобыле. По заявлению властей, радиационная обстановка на всех пунктах оставалась стабильной, тенденция к росту выявлена не была.