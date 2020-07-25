Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева

Сенатор Алексей Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сенатор сослался на заявление спикера правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что 30 лет назад в Архызе на Кавказе на встрече с немецким руководством Горбачев «внезапно дал согласие» на членство объединенной Германии в НАТО. Пушков сделал вывод, что Горбачев мог не допустить объединения Германии и ее вступления в НАТО, но в тот момент он уже принял решение «капитулировать».

В ответ на это бывший президент СССР заявил, что подобные нападки не имеют под собой никаких оснований, и все это «чепуха».

Пушков, в свою очередь, объяснил, что в Архызе произошла не «чепуха», а историческая драма. По его словам, это был полный провал политики Горбачева и отказ защищать национальные интересы страны.