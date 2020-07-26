В Берлине автомобиль врезался в толпу людей, пострадали семь человек. Об этом сообщает пожарная служба в Twitter.

Сообщается, что в районе Шарлоттенбург машина съехала с дороги и выехала на тротуар. Пострадали семь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли 60 сотрудников пожарной службы и спасательные вертолеты. Полиция устанавливает обстоятельства ЧП.

Водителя автомобиля задержали. Группа уголовной полиции занялась расследованием. В настоящее время нет указаний на политический или религиозный мотив, сообщила полиция в Twitter.